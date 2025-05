"Giornata azzurra» ad Albinatico. Campionati provinciali per esordienti e allievi

Quella di domenica 11 maggio sarà una giornata con il ciclismo giovanile sulla pista del ciclodromo Alfredo Martini ad Albinatico di Ponte Buggianese. Denominata "Giornata Azzurra" viene allestita dall’O.Ci.P. per ricordare tre personaggi del ciclismo, amati e stimati come Maurizio Poltri, Ivano Landi e Sauro Coppini, che troppo presto ci hanno lasciato. Le gare organizzate a seguito dell’annullamento di quelle previste a Cintolese, sono valide per l’assegnazione dei tre titoli provinciali pistoiesi, e si svolgono grazie alla collaborazione del Comitato Provinciale presieduto da Alessandro Becherucci e delle società giovanili della provincia, tanto che la denominazione della rassegna è Trofeo Società Pistoiesi, ed ognuna delle tre gare ricorderà gli appassionati addetti ai lavori sopra ricordati.

Prima gara con partenza alle ore 10 per gli esordienti del 1° anno (70 gli iscritti) che dovranno compiere 12 giri del ciclodromo di 2 chilometri ciascuno. Alle 11,15 il via agli esordienti del 2° anno per i quali i giri previsti sono 17 pari a 34 chilometri, mentre gli iscritti risultano 77. La terza gara riservata agli allievi (72 iscritti) è prevista con partenza alle 15 sulla distanza di 50 chilometri pari a 25 giri dell’impianto di Albinatico, intitolato al mitico e indimenticabile personaggio del ciclismo mondiale Alfredo Martini.

Antonio Mannori