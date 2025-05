Giornata Azzurra in Toscana: Memorial Salvatore Cioffi a Casenuove di Empoli

Un’altra “Giornata Azzurra“ è in programma in Toscana con il ciclismo giovanile. L’appuntamento è per domani mattina a Casenuove di Empoli con il terzo Memorial Salvatore Cioffi organizzato dalla San Miniato Ciclismo con le due gare Esordienti valide per i Campionati Provinciali più quella degli Allievi. In tutto 250 concorrenti impegnati sul circuito locale più la salita Le Casette che ogni anno viene percorsa dalla Firenze-Empoli nel finale di corsa.

A Casenuove il ritrovo è presso il Ristorante Cioffi con partenza della gara Esordienti primo anno (66 iscritti) alle 8.50. Quattro i giri di 4,200 km (Casenuove, Pozzale, Casenuove) più la salita Le Casette, Corniola e l’arrivo dopo 27 chilometri. Alle 10 il via agli Esordienti del secondo anno (73 gli iscritti) con 5 giri del circuito oltre a due volte la salita di Casette per un totale di 38,800 km. L’ultima gara quella degli Allievi, senza titolo provinciale in palio, sulla distanza di 56 Km con la salita da ripetere tre volte. Saranno 113 gli atleti al via, che ci sarà alle alle 11.20 con conclusione poco dopo le 12.30.

Sulle mura urbane di Lucca i Giovanissimi dell’Uc Empolese (i cui Esordienti ed Allievi saranno ai nastri di partenza della gara di Casenuove) saranno invece impegnati nella manifestazione “Aspettando il Giro d’Italia“. Partenza prevista alle 15.30.

Antonio Mannori