Giornata nazionale Rosa: Premio a Sara Piffer e Gran Premio Città di Corridonia

Domenica la Giornata nazionale Rosa verrà vissuta nel ricordo della diciannovenne trentina Sara Piffer, l’ultima reginetta della classica corridoniana vittima di un incidente stradale mentre si stava allenando. Nel nome di Sara, il Club Corridonia ha istituito il Premio Nazionale "Il Sentiero luminoso della vita" da assegnare ai ‘gesti significativi di altruismo, volontariato, solidarietà, abnegazione’. Il riconoscimento della prima edizione verrà consegnato dal presidente Mario Cartechini e dal sindaco Giuliana Giampaoli alla famiglia Piffer. Alle 9, a ritirarlo saranno i genitori di Sara. L’intera carovana si stringerà attorno a loro, prima di onorare la memoria dell’ultima campionessa in maglia rosa, rituale vestizione che inaugura la cerimonia protocollare di premiazione dell’evento federciclistico maceratese.

L’edizione avrà elevata valenza tecnica. Rilevante l’albo d’oro della manifestazione. L’agonismo della 12ª Giornata Nazionale Rosa – Gran Premio Città di Corridonia (Trofeo Fisiomed, Coppa Supermercati Sì con Te) verrà inaugurato alle 9.30 e chiuderà il Giro delle Marche Open, dopo la tappa d’apertura di Offida. Bandierina abbassata nell’attrezzata area dei Giardini Pubblici che vedranno anche il passaggio valido quale traguardo volante prima di ospitare l’arrivo in salita, intorno alle 11.45. Distanza totale di 90 km circa: fluida nella prima parte (con il trasferimento a valle ed il carosello sull’anello Tenda Rossa - Sforzacosta – Piediripa – Tenda Rossa) ed in saliscendi nella fase conclusiva (con transito anche a Petriolo, tetto della corsa con i suoi 273 m.). Le iscritte (élite, under, juniores) sono 150, in rappresentanza delle migliori scuderie italiane, affiancate dalle delegazioni straniere (Australia, Messico, Francia, Ucraina). Alle 14.30, saliranno in sella le giovanissime speranze impegnate nel Trofeo Nazionale Rosa. Le Allieve (50 Km) e le Esordienti (29 Km) si dirigeranno nella zona industriale per circuitare sul veloce percorso di 3 km e ritornare ai Giardini affrontando la decisiva ascesa di 3 km circa.

Umberto Martinelli