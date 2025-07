Giovani ciclisti per "Poggio in vetrina". I risultati della gara promossa da Cff Seanese

La prima manifestazione ciclistica giovanile della settimana organizzata dal C.F.F. Seanese è stata "Poggio in Vetrina" con i giovanissimi dai 6 ai 12 anni che hanno dato vita nella zona di via Bixio a Poggio a Caiano nel tardo pomeriggio con un gran caldo, a una prova di abilità lungo un breve tratto cronometrato. I miniciclisti del pedale si sono divertiti in questa che era la sedicesima edizione di un tradizionale appuntamento nel mese di luglio concluso dalla consegna di alcuni riconoscimenti ai presenti. In gara anche la Promozione Giovanile (al di sotto dei 7 anni di età) con successo del G.S. Butese grazie a Ryan Genovesi e Leonardo Collavoli. Nella categoria G1 ha prevalso Manuel Bolognesi (S.S. Aquila Ponte a Ema) e la femmina Diana Da Prato (Polisportiva Milleluci Casalguidi). Nella G2 Mattia Paretini (Pol. Milleuci) ha prevalso su Leonardo Nostro (Aquila) e Tommaso Lenzi (Pol. Milleluci); nella G3 (9 anni) Brian Sabatini (Pol. Milleluci) su Rocky Genovesi (Butese) e Leonardo Cannizzaro (Pol. Milleluci). Nella categoria G4 la vittoria a Francesco Bruni (Butese) nei confronti di Lorenzo Piras (Pol. Milleluci) e Giulio Birigazzi (Aquila Ponte a Ema); nella G5 Tommaso Parentini (Pol. Milleluci) su Lorenzo Ramos Leal (Aquila) ed infine nella G6 (12 anni) Denys Milano (Butese) nei confronti di Mattia Panichi (Aquila).

Antonio Mannori