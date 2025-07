Giovani talenti in sella. Sorridono Brocchi e Roggi

Le località di Poggio a Caiano e Carmignano hanno ospitato la "Giornata Azzurra" del ciclismo giovanile grazie alla collaborazione delle due amministrazioni comunali con l’organizzazione del C.F.F. Seanese. È stata la chiusura dopo la manifestazione giovanissimi del giovedì e la "Pedalata in Sicurezza ricordando Giovanni Iannelli" del sabato. Entrambe le gare, quella esordienti del mattino con partenza unica e quella degli allievi del pomeriggio, erano valide per l’assegnazione dei titoli provinciali pratesi 2025.

Circa 180 i partecipanti alle due gare a soddisfare i promotori delle manifestazioni nel ricordo di uno sportivo appassionato ed esuberante come Maurizio Poltri (presente sua figlia Francesca) e di un dirigente storico del ciclismo come Giulio Burci. Quartier generale quest’anno il Circolo Mcl Mestolo d’Oro di via Soffici. Il successo in assoluto per l’aretino Daniele Brocchi della Pol. Albergo che ha messo tutti in fila con l’arrivo in salita a Carmignano di fronte al murales di Giovanni Iannelli, mentre il migliore del primo anno è risultato il pisano Samuele Santini della Coltano. La delegata del Comitato Provinciale di Prato della Federciclismo Daniela Anderlini, come sempre bravissima anche nel ruolo di segreteria della manifestazione, ha consegnato i riconoscimenti ai due neocampioni provinciali Lorenzo Melosi e Robert Leonardo Duranti entrambi tesserati per la Pol. Milleluci. "Sono felice per la vittoria – afferma Brocchi – dopo vari piazzamenti. Mi piace la salita e questo era un arrivo non facile".

Nel pomeriggio la Coppa Giulio Burci allievi che ha visto sfrecciare per primo a Poggio a Caiano l’aretino Tommaso Roggi in un vero e proprio trionfo della Iperfinish che ha conquistato i primi tre posti dell’arrivo grazie a Laerte Scappini e Daniele Ginesi in uno sprint di una dozzina di atleti. Alla premiazione l’assessore allo sport del Comune di Poggio a Caiano Piero Baroncelli, soddisfatto per il successo delle varie iniziative ciclistiche. Il titolo provinciale pratese degli allievi è stato vinto da Davide Giraldi della Giusfredi.

Antonio Mannori