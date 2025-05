Giro dei Tre Comuni: al via la Rappresentativa Regione Toscana nel Memorial Marchetti

Con la formazione della Rappresentativa Regione Toscana guidata dal tecnico Marco Lapucci e formata da Arrighi, Troise, Sani, Musetti e Dodducci, si è completato lo schieramento di partenza del terzo Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara a tappe per allievi questa volta con classifica a tempi anziché a punti. Novantasei i partenti di 20 squadre delle quali 12 toscane.

La tappa inaugurale una cronometro individuale di otto km e mezzo oggi sabato da Cenaia (presso l’azienda Oasi del Verde di Claudio Macelloni) a Crespina con arrivo di fronte al Comune. Prima partenza alle ore 14 con cinque blocchi di 15 corridori più il sesto di 21 ed una pausa di una dozzina di minuti tra un blocco e l’altro per consentire alle staffette al seguito di tornare dal luogo di arrivo a quello di partenza.

In gara diversi degli allievi più forti in campo nazionale per una sfida di tre giorni e tra le società le prime tre plurivittoriose della categoria la Petrucci Zero 24 Cycling Team, la toscana Iperfinish e la Work Service Coratti. Dopo la crono domani domenica la tappa a Cenaia di 62 km su di un circuito da ripetere 5 volte (il via alle 14,30) mentre la conclusione lunedì 2 Giugno con la Cenaia-Ponsacco (Viale Italia) di 66 km e partenza alle 15.

Organizza la Ciclistica Mobilieri Ponsacco, con il patrocinio dei comuni di Crespina Lorenzana e Ponsacco.

Antonio Mannori