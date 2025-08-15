Acquista il giornale
Giro della Lunigiana verso il via. "Organizzazione nella fase clou. Ma abbiamo bisogno di volontari»

di Redazione Sport
15 agosto 2025
Il Giro della Lunigiana entra nella fase calda dell’organizzazione con un lungo e partecipato incontro operativo che ha messo in fila, punto per punto, tutti i tasselli logistici della corsa. Alla riunione (presieduta dal direttore generale Lucio Petacchi e dall’amministratore Michele Ricci) hanno preso parte i dirigenti della Casano Ssd Arl, società organizzatrice, e la squadra dei volontari che seguiranno l’evento sul campo. Dalle staffette in moto agli allestimenti di partenza e arrivo, passando per il servizio corsa e le attività di supporto lungo il tracciato, tutte le caselle sono state assegnate e il dispositivo è in assetto.

La definizione del piano ha riguardato la distribuzione dei compiti, i turni sulle diverse giornate di gara, la sincronizzazione con le autorità locali e le procedure per garantire sicurezza e fluidità dei trasferimenti. Un lavoro di dettaglio che fotografa la complessità di una competizione che, dal 1975, è vetrina internazionale del ciclismo giovanile riservata alla categoria juniores (17-18 anni). In questo quadro, però, emerge un’esigenza ulteriore: rafforzare la squadra. L’appello arriva direttamente dal direttore generale, che non nasconde la portata dell’impegno richiesto da un evento di questa dimensione.

"Il Giro della Lunigiana vive del lavoro silenzioso e competente dei volontari. Quest’anno il calendario è denso e la macchina organizzativa è imponente. Abbiamo coperto tutte le postazioni chiave, ma – sottolinea Lucio Petacchi – chi ama il ciclismo e lo sport può aiutarci a fare ancora meglio. Cerchiamo persone motivate per dare una mano nelle staffette, negli allestimenti, nel servizio corsa e nelle attività di supporto; il loro contributo è, semplicemente, indispensabile".

L’invito è rivolto soprattutto a chi ha dimestichezza con il mondo delle due ruote e dello sport, ma è aperto a chiunque desideri mettersi in gioco con serietà e spirito di squadra. La formazione dei nuovi inserimenti è prevista con affiancamenti e briefing dedicati, così da garantire standard omogenei in tutte le fasi.

Il Giro della Lunigiana si correrà dal 4 al 7 settembre, preceduto dal Giro femminile il 2 e 3 settembre: sei giornate complessive che porteranno sul nostro territorio le giovani promesse del pedale mondiale, confermando il ruolo della manifestazione come palestra d’eccellenza per i campioni di domani. Per la comunità, è anche un’opportunità di partecipazione civica e promozione del territorio, resa possibile – prima ancora che dai risultati sportivi – dalla forza dei volontari. Chi desidera offrire la propria disponibilità può contattare i canali ufficiali della Casano Ssd Arl attraverso la mail: [email protected]

