Giro della Valdigreve: trionfo di Tommaso Roggi e Iperfinish domina la gara

Pieno rispetto del pronostico nel 22° Giro della Valdigreve e nuovo trionfo per la Iperfinish con Tommaso Roggi, il secondo posto con Spanio e il quarto con Favilli. Sul viale di arrivo non c’è stata volata tra i due atleti della squadra fiorentina, in quanto Roggi e Spanio hanno concluso appaiati la gara seguiti a una ventina di metri dal generoso Cappelletti della Sancascianese tra i più bravi come il suo compagno di squadra Figara. A 19 secondi l’arrivo frazionato degli inseguitori, in una gara con 55 allievi, organizzata dalla Ciclistica Grevigiana.

Arrivo: 1) Tommaso Roggi (Iperfinish) Km 49, media km 43,310; 2) Marco Spanio (idem); 3) Tamashiro Cappelletti (Sancascianese) a 3“; 4) Favilli a 19“; 5) Figara a 20“.

Tra gli allievi il fiorentino Leonardo Pavi Degl’Innocenti ha colto il terzo posto nello sprint del gruppo al termine della veloce competizione di Perignano.

Nelle altre gare secondo posto per il primo anno juniores Raffaele Cascione del Team Vangi a Ponzano Superiore in provincia di La Spezia, dietro al campione regionale il valdarnese Riccardo Del Cucina dello Stabbia-Casano che con l’arrivo in salita ha messo praticamente tutti in fila dopo una gara condotta a 45 di media, cogliendo il primo e meritato successo della stagione dopo vari piazzamenti. Nella Ton ten sono finiti anche Buturo del Team Pieri e Ballerini del Team Vangi.

Dominio degli atleti extraregionali nella gara valdarnese juniores di San Leolino vinta da Milo Cappelli, mentre nella categoria esordienti 1° anno terzo posto per Gabriele Cavallini a Perignano, dove sono giunti secondo e quarto i gemelli Niccolò e Mattia Iacopi del Ped. Toscano. Prossime gare fiorentine il Primo Maggio con esordienti a Luco e allievi a Calenzano.

Antonio Mannori