Giro delle Valli Aretine. Attesi i migliori juniores

di Matteo Marzotti

Tutto pronto a Rigutino – dove è prevista la potenza e l’arrivo – per il Giro delle Valli Aretine Juniores di ciclismo valido per il 20esimo trofeo Butintoro, 12esimo trofeo Mario Giaccherini. Organizzano il Comitato Sportivo Città e il Circolo Tennis Rigutino. Partenza alle 13.30 per coprire i 129 km del percorso. Sono iscritti 116 ragazzi tra cui quelli del Team Vangi Il Pirata con Giulio Degl’Innocenti in grande forma, vincitore di tre gare tra cui martedì a Rignano, il campione toscano Ballerini, Serangeli, Tarallo, Sgherri.

La formazione della General System con Castro, atleta della Costarica, a segno in due gare e che ha disputato i recenti mondiali, la Casano con l’azzurro Del Cucina che ha corso gli Europei, la Cps, la Giovani Giussanesi con Piva, la Monsummanese, l’Itala, il Team Franco Ballerini con Pascarella, la Sidermec, il Team Pieri, l’Italia Nuova, Mobilieri Ponsacco, Fortebraccio, Mastromarco Nibali, Fior di Grano, Trodica Morrovalle, Foligno. Il gruppo dopo il via si dirigerà verso Olmo, poi Pieve al Toppo, Tegoleto, di nuovo Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, ascesa alla splendida Cortona, picchiata su Ossaia, quindi Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta, Vitiano, Rigutino, Olmo, (via Romana, via Dante, via Rosselli, via Benedetto da Maiano, viale Giotto, via Signorelli, via Anconetana) verso le 15.40, poi la salita dello Scopetone a 25 km dall’arrivo, discesa su Palazzo del Pero, ascesa a La Foce a meno 14 dall’epilogo, passaggio verso le 16.10, la discesa su Castiglion Fiorentino, poi Vitiano e arrivo a Rigutino attorno alle 16.30. E dopo il Giro delle Valli Aretine l’attenzione si sposterà domani sulla 48esima edizione del trofeo Mario Zanchi, 74esima Festa Patronale a Castiglion Fibocchi, riservata alla categoria Under 23 ed Elite.

L’organizzazione è del Gs Acli Castiglion Fibocchi diretto da Sirio Chiodini, e l’apporto del Comune. Partenza alle 14 da Castiglion Fibocchi, quindi la corsa passerà da Campoluci, San Leo, Ponte a Chiani, Indicatore, Ponticino, Laterina, Castiglion Fibocchi, poi due giri toccando San Giustino, Laterina, Monsoglio, Castiglion Fibocchi e i sei finali del classico circuito Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia, Castiglion Fibocchi. In totale 138 km. Tra i 70 iscritti, i ragazzi dell’Hopplà Petroli Firenze, una delle formazioni più forti d’Italia, con il bergamasco Manenti, vincitore quest’anno di ben otto corse, la Maltinti Empoli, il Team Rosini diretto da Chioccioli.