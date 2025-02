Giro dell’Emilia, il via a Mirandola. La giornata evento sarà il 4 ottobre

Il grande ciclismo ritorna a Mirandola con la partenza della 108^ edizione del Giro dell’Emilia, classica che si corre dal 1909 e quest’anno al via il 4 ottobre data tradizionale di tante edizioni storiche. Il dettaglio del percorso è ancora in fase di definizione mentre è confermato lo spettacolare arrivo sulla impegnativa salita della Basilica di S.Luca che lo scorso ha visto trionfare lo sloveno Pogacar in maglia iridata.

Negli anni ‘50 e ‘60 con l’organizzazione della S.C.Mirandolese 1903 con la regia di Primo Calanca si sono svolte numerose gare per professionisti di ottimo livello e nel 1970 arrivò il Giro d’Italia dove si impose Marino Basso ed Eddy Mercks conquisto il suo secondo Giro d’Italia. La presentazione dell’evento è avvenuta presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola presente ovviamente il padrone di casa il presidente Francesco Vincenzi,che in gioventù ha gareggiato tra i dilettanti e quindi è stato molto sensibile ad accogliere la richiesta dell’organizzatore del Giro dell’Emilia: "L’evento che partirà da Mirandola rappresenta un traguardo importante per la città intera e potranno trarne beneficio la comunità intera e potrà favorire la partecipazione delle associazioni del mondo amatoriale e giovanile. Ringrazio l’amministrazione comunale e gli organizzatori auspicando giornate di festa" ha commentato il massimo esponente della Fondazione di Mirandola. Gli ha fatto eco la sindaca cittadina Letizia Budri: "È motivo di grande orgoglio per Mirandola poter ospitare la partenza del Giro dell’Emilia un evento di grande prestigio. Sarà un’occasione preziosa per mostrare la bellezza del nostro territorio", ha concluso la prima cittadina mirandolese. Dopo Vignola sarà dunque Mirandola ad ospitare la partenza della classica organizzata dal G,S.Emilia di patron Adriano Amici che è stato protagonista come atleta in alcune di quelle corse che hanno avuto epilogo a Mirandola dal 1969 al 1972 nel Gran Premio Cougnè.

"Come organizzatore e presidente del G.S.Emilia sono orgoglioso e pieno di gratitudine verso questo territorio - ha dichiarato Amici – sono certo che ci sarà a grande accoglienza con i tanti sportivi che applaudiranno tutti i protagonisti". Nel mondo professionistico recente Mirandola ha dato i natali a Giovanni Aleotti (già vincitore in Romania e Slovenia ndr) che gareggia per la Red Bull e che ha sempre messo tra i suoi sogni di riuscire ad essere protagonista sul S.Luca. Aleotti attualmente stà correndo il Giro dell’Andalusia dove è 14° in classifica generale con ambizioni di concludere nella top ten.