Giro di Slovenia: assente Aleotti, Paletti del VF Group Bardiani in gara

Ha preso il via ieri il Giro di Slovenia senza il vincitore della passata edizione, il finalese Giovanni Aleotti, poichè la Red Bull Bora non ha inserito nel proprio calendario la corsa slovena perché troppo impegnata nei Grandi Giri. È presente invece il Team modenese-reggiano della VF Group Bardiani con sette rider e tra questi anche il modenese Luca Paletti, che proprio oggi festeggia il suo 21° compleanno. Nella corsa slovena, che ovviamente vanta nel proprio albo i due grandi campioni di casa Roglic e Pogacar, come tradizione le prime tre frazioni sono su di percorso ondulato che, salvo sorprese, vedrà sempre sprintare i velocisti: così è stato ieri, quando si è imposto l’olandese Groenveghen. Paletti ha concluso al 28° posto dopo aver condotto assieme ai suoi compagni lo sprint all’atleta più veloce del team, Luca Colnaghi, che ha rac colto una positiva sesta piazza. Sarà certamente il finale della quarta frazione con la salita finale di Golte (13,8 km al 7,4% ndr) che determinerà la classifica finale.

Il neo 21enne figlio d’arte, in questa prima parte di stagione si è messo in bella evidenza nelle due corse a tappe disputate, Gran Camino e Giro d’Abruzzo. Nella corsa spagnola-portoghese si è classificato 15° nella generale ed è giunto nella top five giovani, ma sopratutto è stato grande protagonista nella frazione di Santiago di Compostela sfruttando le sue doti di ciclocrossista con un attacco in solitaria ha sfiorato la vittoria di tappa. A conferma delle sue attitudini nelle corse a tappe brevi Paletti è stato protagonista anche nel Giro d’Abruzzo classificandosi 12° assoluto e 7° tra gli under 23. Dopo il rodaggio nello Slovenia, Paletti è stato inserito nel Team che prenderà il via da Rho del Giro d’Italia Next che scatterà domenica prossima e che probabilmente decreterà il podio finale con gli arrivi di Passo Maniva e Prato Nevoso. Nell’edizione dello scorso anno il portacolori modenese del VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva si è classificato 13° e l’obiettivo minimo è ovviamente la top ten.

Elio Giusti