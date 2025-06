Giro di Slovenia: Luca Paletti punta alla maglia Giovani e alla top ten

Oggi al Giro dello Slovenia verrà designato il successore del finalese Giovanni Aleotti, vincitore dell’edizione 2024, con l’arrivo sulla salita di Golte. Il 21enne Luca Paletti è sempre giunto con il gruppo dei migliori che si è conteso la vittoria allo sprint con due vittorie dell’olandese Groaenveghen. Il portacolori modenese della VF Group Bardiani affronterà il salita finale di 13,8 chilometri con l’obiettivo non solo di indossare la maglia di leader della classifica Giovani (attualmente è terzo), ma di entrare nella top ten della generale dopo averla sfiorata nelle due gare a tappe del Gran Camino in Portogallo e nel Giro d’Abruzzo. Un piazzamento nella top ten potrebbe incrementare la posizione del Team modenese-reggiano per rimanere nella classifica delle prime 30 Professional per essere invitate al Giro d’Italia 2026 in base al nuovo regolamento UCI. Nella seconda tappa del Tour of Britain Rachele Barbieri ha corso in appoggio alla sua giovane compagna di squadra del Team Picnic Post NL, la canadese Mara Roldan che ha ottenuto in perfetta solitudine la sua prima vittoria in una gare World Tour.

Andrea Giusti