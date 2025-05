Giro d’Italia 2023: Ulissi in maglia rosa, Fortunato miglior grimpeur

Il 108° Giro d’Italia ha rivoluzionato la classifica generale con la maglia rosa che è stata indossata dal toscano Ulissi che ha preceduto il bolognese Lorenzo Fortunato miglior grimpeur che ricordiamo vincitore di una Modena-Sestola da allievi. Ottima la prova del pavullese Luca Covili (foto) sempre con il gruppo maglia rosa giunto al traguardo al 20° posto migliorando la sua classifica generale dove alla vigilia della tappa delle strade bianche che si corre oggi è 36° e migliore della VF Group Bardiani. Tanto lavoro invece per il finalese Giovanni Aleotti fedele scudiero della ex maglia rosa Primoz Roglic che ha ceduto provvisoriamente la rosa ad Ulissi ma ha mantenuto un leggero vantaggio sull’avversario lo spagnolo Ayuso.

L’intenso weekend del ciclismo giovanile ha visto lo juniores modenese Edoardo Tassi conquistare un brillante argento nella cronometro di Porto S.Giorgio (Ancona) mentre questa mattina a Montale nell’ambito delle iniziative del passaggio della prima volta nella storia della corsa rosa da Montale saranno di scena i Giovanissimi con l’organizzazione del Team Ali Dorate e Ciclistica Maranello, ed il patrocinio dell’assessorato allo sport del comune di Castelnuovo Rangone il via della prima gara verrà dato alle 9.30. A S.Matteo della Decima (Bologna) saranno gli allievi ad aprire le ostilità alle ore 14 che dovranno percorrere 10 giri del circuito locale per complessivi 53 chilometri. Al via per i colori modenesi i portacolori del Team Paletti con Nicolò Fiumara e Marcello Pelloni già vittoriosi in questo scorcio di stagione. Seguiranno alle 16 (37,5 chilometri) gli esordienti del 2° anno mentre concluderanno il pomeriggio ciclistico quelli del 1° anno alle ore 17(26,5 chilometri) al via per i modenesi la Ciclistica Maranello e la Ciclistica Maranello. A Maranello domani alle 18 nei nuovi impianti sportivi si svolgerà una Gimkana La Merenda Rosa per ragazzi/e, intervento dell’ex professionista Giovanni Verucchi intervistato da Elio Giusti.

Andrea Giusti