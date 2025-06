Giro d’Italia Giovani: al via oggi il Giro Next Gen da Rho

Scatterà oggi da Rho, nel Milanese, il Giro d’Italia Giovani, che ufficialmente si chiama Giro Next Gen, mentre sempre oggi a Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, gli Esordienti si contenderanno la maglia di campione regionale e a Valsamoggia, sempre nel Bolognese, saranno in gara i migliori Allievi nazionali: questi sono gli appuntamenti ciclistici clou della terza domenica di giugno in chiave modenese.

In settimana si è intanto gareggiato al velodromo Servadei di Forli, dove l’Allieva serramazzonese Anna Mucciarini si è aggiudicata la prova dell’inseguimento individuale, confermando le sue doti di passista cronoman. Nella stessa serata forlivese, lo Juniores modenese Edoardo Tassi si è aggiudicato le prove dello scracth e dell’eliminazione.

Giro Next Gen. Nella giornata odierna sarà invece una crono individuale di 8,4 chilometri ad assegnare la prima maglia di leader del Giro Giovani, che vedrà al via anche il team modenese-reggiano Vf Group. Tra i rider della Vf c’è anche il modenese Luca Paletti, inserito nel lotto dei pretendenti a salire sul podio finale di Pinerolo domenica 22 giugno.

Giovani. A Castiglione dei Pepoli saranno gli esordienti del primo anno, a partire dalle 14.30, a gareggiare per indossare la maglia di leader della regione, con poche velleità per i colori modenesi. Seguiranno gli Esordienti secondo anno, alle 16, pronti a lottare per conquistare la maglia giallorossa, con le ambizioni provinciali affidate al carpigiano Denny Cazzarò e allo spilambertese Elia Caselli.

Saranno ben 150 gli allievi che si sfideranno invece nel Gran Premio Valsamoggia, classica impegnativa bolognese di 80 chilometri con il via alle 15.30. Tra i numerosi partenti figura anche il campione regionale a cronometro Nicolò Fiumara, che guiderà la pattugli, del Team Paletti cercando di cogliere il terzo sigillo stagionale. Terzo sigillo stagionale che potrebbe conquistare a Montalbano (in Toscana) la tricolore del cronometro a squadre Anna Mucciarini, cresciuta nel vivaio di Benito Mantovi e dell’A.C. Serramazzoni (quest’anno in stand-by, ndr) sperando che a Serra qualcuno possa continuare il suo lavoro di talent scout che ha scovato diversi talenti e, tra questi, la pluricampionessa Rachele Barbieri e, appunto, la promettente Mucciarini.

Andrea Giusti