Giro d'Italia: Tarling batte il record di Venturelli nella cronometro

I record sono fatti per essere battuti ed al 108° Giro d’Italia il gigante inglese Tarling con i suoi 21 anni, 2 messi e 20 giorni ha tolto il record del più giovane vincitore in una cronometro nella storia della corsa rosa che apparteneva a quel Meo Venturelli, fignanese, che si era aggiudicato la tappa di Sorrento nel 1960.

Venturelli dopo una grande carriera tra i dilettanti dove aveva vinto tutte le più belle gare sia in Italia che all’estero passò professionista con la S.Pellegrino diretta da Gino Bartali e nella quale doveva gareggiare anche Fausto Coppi che lo avrebbe dovuto guidare in corsa; dopo la tragica scomparsa del Campionissimo ha corso dieci anni tra i professionisti ed è stato l’unico modenese nel dopoguerra a vestire la maglia rosa appunto nella famosa tappa di Sorrento battendo il più grande cronomen di quel periodo, vale a dire Anquetil.

Venturelli è scomparso il 2 aprile 2011 e riposa nella sua Sassostorno di Lama Mocogno, luogo che ancora oggi è meta di tanti suoi tifosi. La sua storia di avventure e sventure è stata scritta dal giornalista-scrittore Marco Pastonesi. È stato il tricolore marchigiano della cronosquadre Gabriele Andrea Alessiani (Petrucci Zero 24) a giungere tutto solo al traguardo davanti al monumento dei caduti di Ospitaletto. La gara organizzata da ’Marano c’è’ e patrocinata dall’amministrazione comunale con il sindaco Giovanni Galli a dare il via è vissuta su una fuga di un drappello di una decina di corridori tra i quali Riccardo Collina (Team Paletti), poi quando è iniziato la salita per S.Gaetano, Rodiano, Alessiani ha ripreso i fuggitivi aggiudicandosi la corsa organizzata tecnicamente dalla Formiginese, Per i colori modenesi gran finale del campione provinciale Nicolò Fiumara (Team Paletti ) che ha concluso al 7° posto confermando di essere in gran condizione con due vittorie all’attivo in questo scorcio di stagione.

Al Giro d’Italia nella tappa di Valona la salita aveva fatto una buona selezione con i modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili sempre nel gruppo di testa poi nella lunga discesa e nella pianura sono rientrati diversi corridori e quindi Giovanni Aleotti è saliti solo al 31° posto della classifica generale e Luca Covili al 61° ed in questa posizione di classifica saranno domani al via nella tappa che si svolgerà in Puglia in quanto oggi si osserverà un giorno di riposo per il trasferimento dall’Albania. Ad Offida nelle Marche buona settima piazza della serramazzonese Sofia Cabri. A Sorbara tra i Giovanissimi una sola vittoria modenese colta da Kiara Bombarda (Cicl,Novese).

Andrea Giusti