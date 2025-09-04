Ciclismo: l'austriaco Friedl vince la prima tappa del Giro della Lunigiana

Chiavari,4 settembre 2025 – Il forte e brillante austriaco Anatol Friedl è il vincitore della prima tappa del 49° Giro della Lunigiana juniores e quindi il primo leader della speciale classifica generale. Si è imposto sul traguardo di Chiavari dove era posto il traguardo della tappa che ha preso il via da Genova. L'austriaco del Team Grenke Auto Eder, recente vincitore a Vertova in Lombardia del Memorial Merelli, ha avuto ragione allo sprint del belga di origine spagnole Steff Van Kerckhove (Crabbè Dstny) e del toscano Riccardo Del Cucina che disputa il Giro con la Rappresentativa locale Casano-Lunigiana diretta da Giuseppe Di Fresco. Il terzetto si è sganciato dal gruppo a poco meno di cinque chilometri dall'arrivo. Venerdì 5 settembre seconda tappa da Luni a Vezzano Ligure di 96 chilometri con partenza alle 13,30. Antonio Mannori