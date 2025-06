Ciclismo: è l'inglese Granger il re del Giro del Montalbano

Bacchereto, 15 giugno 2025 - In Toscana si è disputato il Giro del Montalbano una bella classica nazionale che si corre dal 1954 tra storia e tradizione. Un tracciato selettivo con quattro passaggi dal “muro” di Madonna del Papa che hanno provocato assieme al gran caldo ed alle altre salite, distacchi pesantissimi e solo in 19 corridori dei 130 al via hanno concluso la gara dominata dalla formazione MG Kvis Costruzioni e Ambiente diretta da Maurizio Frizzo e dagli atleti inglesi. Come nel 2024 ha vinto David Benjamin Granger, allora per distacco dopo essere rimasto in fuga per 130 km (come oggi in pratica), questa volta con un arrivo in parata assieme al connazionale e compagno di squadra Kingston ed a Carrò, mentre a suggellare la grande prova della compagine il quarto posto di Cantoni.

Granger che in questa stagione aveva vinto la Firenze-Empoli è partito all’attacco dopo 30 km incurante del caldo e dei chilometri che mancavano alla fine assieme al suo connazionale. Sulla coppia è rientrato un altro inglese Wood della Zappi Cycling che poi ha ceduto alla distanza, mentre in testa è rientrato con un ottimo numero Carrò.

Il vantaggio del terzetto si è dilatato in maniera notevole ed a vincere il gran premio della montagna e la corsa è stato ancora una volta Granger che ora disputerà con i compagni di squadra il Giro dell’Appennino professionisti. Degli altri da ricordare la prestazione di Lucca, quella di De Laurentis e tra i toscani il corridore di casa Innocenti e Galigani tra coloro che hanno portato a termine il Giro del Montalbano organizzato dal gruppo sportivo locale e dalla Seanese Corse che ora pensano già alla settantesima edizione tra un anno con qualche importante novità. ORDINE DI ARRIVO; 1)Benjamin Granger (MG Kvis Costruzioni e Ambiente) km 157, in 3h54’, media km 40,185; 2)Matthew Kingston (id.); 3)Sinmone Carrò (id.) 4) Andrea Cantoni (id) a 6’13”; 5)Simone Lucca a 6’21”; 6)De Laurentis (a 7’08”; 7)Wood a 8’33”; 8)De Totto a 9’38”; 9)Innocenti a 10’52”; 10)Pizzi a 11’15”