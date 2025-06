Giro Next Gen 2025, si parte il 15. Team Hopplà fra i protagonisti

E’ stato presentato a Rho Fiera il Giro Next Gen 2025 (in passato si chiamava Giro d’Italia), organizzato da Rcs Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani e che si articolerà su un percorso di otto tappe, per un totale di 1.057 km, con 14.100 metri di dislivello.

La corsa per Under 23 prenderà il via da Rho domenica 15 giugno, con una cronometro individuale, per terminare a Pinerolo in Piemonte il 22 giugno. Un percorso non certo facile, equilibrato, con una cronometro, due arrivi in salita e tappe anche per i velocisti. Saranno 33 le squadre presenti alla gara a tappe e tra queste il Team Hopplà la squadra fiorentina che continua con soddisfazione la stagione.

Le vittorie per la formazione guidata dal direttore sportivo Stefano Roncalli sono sette, tre con Marco Manenti, due con il fiorentino Riccardo Lorello, e due con Andrea Alfio Bruno, oltre a 18 piazzamenti nei primi cinque al traguardo. Da segnalare altresì i due titoli toscani messi in bacheca, quello degli Under 23 conquistato da Riccardo Lorello e quello degli Elite vinto dal valdarnese Matteo Regnanti.

An. Man.