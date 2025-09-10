Capolavoro di Isaac Del Toro. Il messicano vince anche il Giro della Toscana

Pontedera, 10 settembre 2025 - Un volo solitario di 28 chilometri la distanza che unisce il culmine del Monte Serra al Viale Italia di Pontedera dove quest’anno si è concluso un veloce Giro della Toscana, una delle classiche più antiche nata nel 1923. Ne è stato straordinario protagonista il ventunenne messicano Isaac Romero Del Toro che ha tenuto fede al pronostico come aveva fatto domenica scorsa a Larciano, conquistando l’undicesima vittoria stagionale con un altro capolavoro, la 82^ per lo squadrone UAE Emirates XRG e la diciannovesima di una atleta straniero nella storia del “Toscana”.

È successo tutto nei tre Km finali del Monte Serra “avvolto” dalla nebbia con l’attacco dell’australiano Storer e la pronta replica di Del Toro. Al culmine della salita 16 secondi di vantaggio sul terzetto Storer, Double e Carapaz. Lungo la discesa su Buti, Carapaz si è avvicinato allo scatenato battistrada fino a 8” ma quando la strada è tornata in pianura Del Toro ha aumentato il vantaggio mentre Carapaz è stato raggiunto da un plotoncino che alla fine si è giocato il secondo posto e le altre piazze. Il campione della UAE invece ha concluso in scioltezza la sua esaltante galoppata ed ora è pronto anche a recitare la sua parte da protagonista nella Coppa Sabatini.

Generosa la prova di Carapaz apparso più pimpante rispetto a Larciano, e bravi sia Storer che Cras finiti ai posti d’onore. Il migliore degli italiani Alessandro Pinarello giunto quarto e nella Top ten anche Scaroni (6°) rimasto vittima anche di una scivolata, Piganzoli (8°) e Formolo (10°). Un Giro della Toscana risparmiato dalla pioggia che ha cessato di cadere al momento del via dopo i saluti del presidente della Pecciolese Luca Di Sandro, di quello di Ecofor Service Antonio Pasquinucci e dell’assessore Sonia Luca per il Comune di Pontedera, mentre mossieri della gara il delegato allo sport del Comune Mattia Belli e il vicepresidente della Federciclismo Saverio Metti. Da ricordare la lunga fuga di Gimeno, Stites, Brand, Holter, e dell’italiano Bais, l’inseguimento di Milesi poi dal Monte Serra in poi lo spettacolo di Del Toro che naturalmente ha indossato anche la speciale maglia del Memorial Alfredo Martini. ORDINE DI ARRIVO: 1) Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG) Km 189, media km 42,800; 2) Storer a 15”; 3) Cras; 4) Pinarello a 18”; 5) Voisard, 6) Scaroni; 7) Jegat; 8) Piganzoli; 9) Carapaz; 10) Formolo.