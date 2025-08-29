Ciclismo: ecco il Giro della Toscana femminile, presentato il grande evento

Viareggio, 29 agosto 2025 - La società ciclistica Michela Fanini ha scelto la città di Viareggio e l’elegante locale del “Principino” in Viale G. Marconi per la presentazione ufficiale del 29° Giro della Toscana, la gara internazionale femminile, a tappe in programma dal 4 al 7 settembre.

E sarà sempre Viareggio ad ospitare la partenza con una cronometro a squadre lunga 5 chilometri.

A seguire una tappa interamente in provincia di Pistoia da Serravalle Pistoiese a Quarrata, al sabato quella lucchese di Segromigno in Piano ed infine la conclusione dalle mura di Lucca al Viale Verdi a Montecatini Terme che torna ad accogliere la conclusione della corsa che ricorda Michela Fanini e sua mamma Giulietta.

Il “Toscana” come hanno sottolineato gli ospiti alla cerimonia di presentazione, è una delle corse a tappe più importante a livello mondiale avendo da anni l’etichetta di premondiale. Tra i presenti i dirigenti del ciclismo Saverio Metti, Luca Menichetti, l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo.

Dopo aver illustrato le quattro tappe con un video, sono sfilate in una colorata passerella le maglie che verranno indossate dalle varie leader della corsa cara a Brunello Fanini direttore generale dell’organizzazione vinta nel 2024 dalla belga Margot Vanpachtembeke.

Brunello Fanini ha sottolineato collaborazione con il Centro di Riabilitazione della Fondazione Maic (Maria Assunta in Cielo) di Pistoia con i ragazzi diversamente abili che frequentano il laboratorio “Arte e Mestieri” del Centro realizzando i premi che vengono consegnati, alle vincitrici di tappa e alla leader della classifica finale.

Confermata la presenza al Giro della Toscana quale ospite d’onore di Claudio Chiappucci, brillante campione del ciclismo del quale la compianta Michela Fanini era tifosissima. In attesa dell’elenco ufficiale delle partenti, annunciate al via 28 formazioni delle quali 20 straniere. LE TAPPE

4/9: Viareggio, cronosquadre di 5 chilometri.

5/9 Serravalle Pistoiese-Quarrata km 110, con arrivo su via Montalbano

6/9 Segromigno in Piano-Segromigno Piano km 117

7/9 Lucca-Capannori-Montecatini Terme km 146