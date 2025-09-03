Ciclismo: scatta da Viareggio il Giro della Toscana femminile. Cosa c’è da sapere

Viareggio, 3 settembre 2025 - Il Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini, gara internazionale a tappe femminile che si concluderà domenica pomeriggio 7 settembre sul Viale Verdi a Montecatini Terme, torna per la partenza dopo 14 anni a Viareggio. Sarà una cronometro a squadre ad aprire la rassegna sullo splendido lungomare del capoluogo versiliese (e su alcune strade adiacenti alla pineta). Ventotto le formazioni per 168 atlete prenderanno parte a questa ventinovesima edizione che torna ad aprirsi con una cronosquadre ripresentata dall’organizzazione dopo il grande successo ottenuto dal 2006 al 2011, quando furono proprio le strade viareggine ad ospitare questo tipo di gara. La prima squadra partirà dal Viale Belluomini alle ore 16, l’ultima muoverà le prime pedalate intorno alle 17,30. LE TAPPE: 4/9: Viareggio-Viareggio, cronosquadre Km 5. 5/9: Serravalle Pistoiese-Quarrata km 110. 6/9: Segromigno in Piano-Segromigno P. (Lu) km 117. 7/9: Lucca-Montecatini Terme km 146