Ciclismo: Il Giro della Toscana femminile torna a Viareggio

Viareggio,20 giugno 2025 - Torna dopo 14 anni a Viareggio il prossimo Giro della Toscana Internazionale a tappe femminile giunto alla ventinovesima edizione. Sul lungomare e su alcune strade adiacenti alla pineta, giovedì 4 settembre la spettacolare cronosquadra lunga 5 Km con atlete di 28 formazioni che si daranno battaglia per conquistare la prima maglia rosa di leader della corsa.

“E’ con grandissimo piacere – dice il patron del Giro Brunello Fanini – che torniamo a Viareggio per una gara così interessante e avvincente. Voglio ringraziare per la collaborazione il Comune di Viareggio, tutti gli uffici preposti, la Polizia Municipale, le forze dell’ordine, il Sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessore allo sport Rodolfo Salemi. Tra l’altro – ha aggiunto Fanini – non potrò mai dimenticare quello che Viareggio ha fatto per me e la mia famiglia con l’intitolazione della pista ciclabile di Torre del Lago a mia figlia Michela”.

Trattandosi della prima tappa lo spettacolo inizierà nel primo pomeriggio con la presentazione ufficiale di tutti i team in gara; quindi la partenza della prima squadra fissata per le 16 mentre l’ultima lascerà la pedana di partenza alle 17,30. Partenza ed arrivo saranno in Viale Belluomini. Va detto che delle 28 formazioni al via, ben sei sono “World Tour” e 8 le italiane, con 4 tappe in programma e conclusione domenica 7 settembre.