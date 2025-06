Ciclismo, al marchigiano Alessiani il Giro dei Tre Comuni a tappe

Ponsacco, 2 giugno 2025 - La gara più importante in Toscana dell'ultimo weekend è stato il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti organizzato dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco del presidente Franco Fagnani, conclusosi dopo tre tappe sul traguardo del Viale Italia a Ponsacco. Se lo è aggiudicato il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani della Petrucci Zero24 Cycling Team che era indubbiamente uno dei principali favoriti della competizione pisana. Questo giovane di indubbie doti e qualità vincitore in questa stagione anche del Gran Premio Liberazione a Roma, si è imposto al sabato nella prima tappa a cronometro da Cenaia (quartier generale l'azienda Oasi del Verde) a Crespina sulla distanza di 8 km e mezzo con 11 secondi sul laziale Fiacco, 12 sul toscano Agnini, 14 su Cingolani e 24 su Kroytor, per poi difendersi nella seconda tappa sul circuito di Cenaia e nella frazione finale con le salite di Peccioli e Terricciola. Nella seconda frazione la vittoria (quinta stagionale) in un arrivo a ranghi compatti del forte laziale Brian Paris della Work Service Coratti davanti a Gregori, Profazio, Kroytor ed al toscano Agnini. Nella tappa finale c'è stato qualche attacco al leader in maglia bianca che ha replicato con sicurezza aggiudicandosi il successo finale in questa prestigiosa competizione. Il successo di tappa a Ponsacco per Filippo Federici (Fosco Bessi-Donoratico) che nel finale ha guadagnato pochi metri conservandoli fin sul traguardo. Ai due posti d'onore il toscano Luci e Cingolani. Le cifre del Giro: 20 squadre con 11 toscane più la rappresentativa regionale del Comitato e 8 extraregionali, in tutto 95 i partecipanti dei quali 57 toscani. Ventisette infine i giovani (classe 2010) con Andrea Fiacco (Work Service Coratti) che ha conquistato il primo posto nella speciale classifica, mentre il primo nella classifica dei traguardi volanti è stato Aleksander Kolarski, nazionalità polacca della squadra toscana Sancascianese Ciclismo. Alla cerimonia di premiazione presenti il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci, il vice sindaco di Ponsacco Giuseppe Ruggiero, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti con la vice presidente Gaia Passerini, il presidente della Ciclistica Mobilieri Franco Fagnani felicissimo per il successo del Giro e la sua organizzazione davvero all’altezza del compito.

ORDINE DI ARRIVO (terza tappa): 1)Filippo Federici (F. Bessi-Donoratico) km 66, in 1h32’05”, media km 43,005; 2)Lorenzo Luci (Iperfinish) a 1”; 3)Filippo Cingolani (Petrucci Zero24 Cycling Team); 4)Edoardo Agnini (Iperfinish); 5)Thomas Schipler (Us Montecorona); 6)Paris; 7)Profazio; 8)Roggi; 9)Marconi; 10)Gregori.

CLASSIFICA GENERALE: 1)Gabriele Andrea Alessiani (Petrucci Zero24 Cycling Team) km 137,5, alla media di km 42,658; 2)Andrea Fiacco (Work Service Coratti) a 11”; 3)Edoardo Agnini (Iperfinish) a 12”; 4)Filippo Cingolani (Petrucci Zero24 Cycling Team) a 14”; 5)Iaroslav Kroytor (Bustese Olonia) a 24”; 6)Favilli a a 32”; 7)Paris a 35”; 8)Profazio a 35”; 9)Frosini a 39”; 10)Federici a 40”.