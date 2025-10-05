Ciclismo: all'emiliano Paltrinieri il Giro delle Valli Aretine

Rigutino di Arezzo, 5 ottobre 2025 – Dopo essere rimasto per 100 chilometri in testa alla corsa, prima in compagnia di altri corridori in quella che è risultata la fuga decisiva della corsa, poi nel finale assieme a Uguccioni, Matteo Paltrinieri del Team General System ha vinto sul traguardo di Rigutino di Arezzo il Giro della Valli Aretine juniores valevole per il ventesimo Trofeo Butintoro e per il 12° Trofeo Cav. Uff. Mario Giaccherini.

L’avversario per lui più insidioso è stato Uguccioni superato in volata dopo che la coppia ha preso decisamente l’iniziativa prima di affrontare la salita della Foce, ultima difficoltà della gara. Dietro hanno provato ad acciuffare il tandem di testa, ma Paltrinieri e Uguccioni sono statio esemplari e brillanti collaborando in pieno per la riuscita della fuga e giocandosi allo sprint la vittoria sul lungo rettilineo di arrivo. Gli inseguitori più insidiosi Bolognesi e Parianotti che hanno occupato con merito il terzo e quarto posto, mentre gli altri sono terminati più lontani. Alla gara hanno preso il via 89 corridori dei quali 60 hanno portato a termine la prova.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Matteo Paltrinieri (Team General System) km 126,9, in 3h06’33”, media km 40,815; 2)Samuele Uguccioni (Fior di Grano Tris Stampi); 3)Filippo Bolognesi (Team Vangi Il Pirata) a 41”; 4)Emanuele Parianotti (Giovani Giussanesi); 5)Luciano Gaggioli (Pol. Monsummanese) a 3’31”; 6)Nicolò Tomassini (Team Vangi Il Pirata) a 3’35”; 7)Andrea Meloni (idem); 8)Dario Cammisa (Work Service Coratti); 9)Luca De Mercanti (Giovani Giussanesi) a 3’38”; 10)Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini Lucchini Energy) a 3’41”.