Giulio Pellizzari brilla nella 17ª tappa del Giro d'Italia

"Oggi è stata una tappa dura, forse il Mortirolo era un po’ troppo lontano dall’arrivo. Del Toro ha attaccato nel finale, io purtroppo non ho quell’esplosività". Lo ha detto Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora Hansgrohe) ai microfoni di Rai Sport alla conclusione della San Michele all’Adige - Bormio, la 17ª tappa del Giro d’Italia di 155 km. "Ora – ha aggiunto – continuiamo a crederci, vediamo dove possiamo arrivare". Il talentuoso ciclista di Camerino si sta mettendo ancora una volta in evidenza nel Giro d’Italia dove lo scorso anno ha anche indossato la Maglia azzurra. Ma adesso si guarda all’attualità. "Sono stato contento – ha detto – di essere stato con Roglic nelle prime due settimane. In questi ultimi giorni ci mancherà, ma non ho nessun rimpianto di aver iniziato facendo il gregario".

Non sono mancati i momenti curiosi come quando ieri Pellizzari è stato ripreso dal gruppo della maglia rosa e Isaac del Toro, leader della classifica, gli dà una pacca sulla spalla. C’è anche da dire che i due sono amici e rivali da tempo, tra l’altro si sono sfidati al Tour de l’Avenir del 2023 vinto dal messicano sul camerte. I tifosi seguono con passione Pellizzari e soprattutto quelli della sua terra, nella tappa di Castelraimondo è stato invaso dal calore della gente che si è stretta attorno al suo campione. La sua Camerino era a pochi chilometri e quelle strade le conosce alla perfezione avendole percorse tante volte in allenamento inseguendo il sogno di diventare un ciclista professionista. E adesso gareggia al fianco di tanti assi e molti addetti ai lavori vedono in lui i segni del campione, ma Pellizzari continua a pedalare con l’umiltà di chi sa che la strada è lunga.