Ciclismo: un gigante Del Toro fa tris nel Gp Città di Peccioli

Peccioli,11 settembre 2025 - Nella terra dei giganti come viene definita quella di Peccioli per le sue sculture, il gigante nel ciclismo è lui il ventunenne Isaac Romero Del Toro, granduca di Toscana con il suo tris magico di vittorie.

Domenica a Larciano, mercoledì a Pontedera e ieri a Peccioli. Il messicano ha dato spettacolo nel finale quando a 8 km dal traguardo ha accelerato nel gruppetto dei 12 al comando e solo il francese Thomas e l’inglese Granger, autore di una prova magnifica, hanno tenuto il suo passo.

Un affondo vigoroso e nulla da fare per l’atteso Hirschi non apparso nella migliore condizione, e nemmeno per Scaroni e Carapez che non hanno replicato al deciso allungo del messicano ben spalleggiato dal compagno Christen, prezioso come non mai nel favorire e poi coprire la fuga di Del Toro.

In volata sulla salita di Viale Mazzini, Del Toro è partito come aveva fatto a Larciano domenica tagliando il traguardo con 5” sul bravo Thomas e 8” su Granger, vincitore martedì scorso del Giro del Valdarno dilettanti, in fuga sino dai primissimi chilometri e unico superstite dei dieci fuggitivi.

È stato ancora spettacolo in una corsa come da tradizione selettiva con la collina di Peccioli che ha esaltato l’indomabile vincitore al dodicesimo successo ed apparso imbattibile sulla strada verso il campionato del mondo in Africa.

Per Del Toro naturalmente con la doppietta anche il successo nel Memorial Alfredo Martini e la speciale maglia a ricordare lo storico e inimitabile personaggio del ciclismo, mentre nella classifica della Coppa Italia delle Regioni dopo le due gare toscane rimane saldamente leader Christian Scaroni.

Il ritrovo allo stadio comunale con il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, quello di Pontedera Matteo Franconi, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e l’onorevole Roberto Pella presidente della Lega Professionisti Ciclismo. Al via 166 atleti e fuga di giornata che nasce dopo 17 km con un vantaggio massimo di 4 minuti e mezzo. Poi il finale quando sono entrati in azione i favoriti con un Del Toro che ha mostrato una marcia in più.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Isaac Romero Del Toro (UAE Emirates XRG) Km 196,7 media Km 40,974; 2)Benjamin Thomas (Cofidis) a 5”; 3)Ben Granger (MG Kvis Costruzioni e Ambiente) a 8”; 4)Scaroni a 28”; 5)Delettre; 6)Hirschi a 32”; 7)Carapez; 8)Miquel; 9)Christen; 10)Piganzoli.