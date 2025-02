Gp Industria e Artigianato per cicloamatori. Diamanti e Barsottelli primi a Larciano

Poco più di cento cicloamatori hanno dato vita al 2° Gran Premio Industria & Artigianato per la categoria amatori, organizzato dalla Unione Ciclistica Larcianese del presidente Gabriele Varignani, valido per la Open Toscana Circuit FCI 2025 su di un circuito da rioetere sette volte. E’ stato uno dei tre impegni organizzativi della stagione, oltre alla gara giovanissimi in estate ed al Gran Premio professionisti che quest’anno si svolgerà domenica 7 settembre.

La rassegna amatoriale si è svolta con due partenze e con le categorie dei concorrenti più giovani che hanno aperto le ostilità con un tentativo iniziale senza successo da parte di Bini e Guidi. La fuga decisiva per giocarsi il successo in assoluto nasce più avanti protagonisti tre atleti Diamanti, Randazzo e Lucatelli, che nonostante i tentativi di inseguimento operati alle spella riescono a conservare la testa della corsa e quindi a giocarsi il successo sul rettilineo di via Marconi. La vittoria è conquistata da Marco Diamanti che corre nella categoria Elite Sport con la maglia dell’Olimpia Cycling Team che ha prevalso su Gianluca Randazzo (Vitam-In Cmf) primo tra i Master 3, mentre la medaglia di bronzo è stata conseguita da Andrea Lucatelli del Velo Club Lunigiana. Scorrendo i protagonisti di categoria primo tra i Master 2, Davide Appollonio (Vitam-In Cmf), seguito dal compagno di squadra Massa, peraltro soddisfatto per essere risultato il migliore tra i Master 4, anticipando Trinci. Fra i Master 1 il successo a Paolo Gentili (Asd Il Monte) nei confronti di Margheriti.

La seconda gara sul circuito larcianese si è decisa in avvio con un paio di episodi che hanno portato al comando della gara sei atleti che hanno dato vita in perfetto accordo alla fuga. La volata finale era vinta da Massimo Barsottelli (Speedy Bike). Alle spalle del Master 6 Barsottelli, si classificava Gabriele Simoni, primo tra i Master 5, mentre terzo giungeva il pisano Luppichini. Gli altri vincitori di categoria a Larciano sono risultati Andrea Tavanti (Agliana Ciclismo) nei Master 7 e Rinaldo Barabotti (Cicli Puccinelli) nella la categoria M8.

Antonio Mannori