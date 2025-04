Gp Liberazione a Civitella in Val di Chiana: il ritorno del ciclismo con Mattarella

Tutto pronto a Civitella in Val di Chiana per il Gp Liberazione. Torna dopo un anno di stop, complice nel 2024 la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’appuntamento con il ciclismo che celebra anche la festa della Liberazione. La manifestazione organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto vedrà ai nastri di partenza sia gli Esordienti, primo e secondo anno, sia gli Allievi. Almeno 200 gli iscritti equamente divisi.

Il programma prevede per gli Esordienti la verifica delle licenze alle 8 a cui seguirà alle 9 la riunione dei direttori sportivi e alle 10 la partenza della gara che si svilupperà su tre giri di un circuito che da Albergo transiterà verso Spoiano, quindi Griccena e di nuovo Albergo per un totale di 30 chilometri e arrivo previsto attorno alle 11.15.

Nel pomeriggio, con appuntamento alle 14.30 in piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella la deposizione della corona di fiori a ricordo delle vittime dell’eccidio nazifascista del giugno 1944. Quindi la partenza del gruppo in prossimità de Il Riccio. Anche per gli Allievi tre giri sul circuito che da Albergo porterà verso Spoiano, Griccena e di nuovo Albergo. Nel terzo giro la salita verso Oliveto e da qui a Civitella su oltre tre chilometri di strada bianca con pendenze impegnative. Il gruppo arriverà quindi a Civitella, scenderà a valle passando da Spoiano e Griccena prima di tornare al campo sportivo di Albergo dove sarà posizionato il traguardo.