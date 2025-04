Gp Liberazione: trionfo di Francesco Dell’Olio nella storica corsa del 25 aprile

Non ha deluso le aspettative il Gp Liberazione, consueto appuntamento del 25 aprile, organizzato dalla Polisportiva Albergo Oliveto, tornato dopo un anno sabbatico per la visita del presidente Mattarella, nel 2024, al piccolo borgo medievale, teatro dell’eccidio nazifascista.

Al mattino via alla corsa degli Esordienti, impegnati sul circuito che da Albergo porta a Spoiano, poi Griccena e di nuovo Albergo. Trenta chilometri in totale per quelli di primo anno, con la vittoria di Vicenzo Vito del Team Cesaro-Franco Ballerini dopo 45’ di corsa, seguito da Filippo Battistelli della Gubbio Mocaiana e Gabriele Cavallini della Empolese. Per gli Esordienti secondo anno vittoria di Francesco Frasconi del Pedale Toscano Ponticino, seguito da Gabriele Leo della Camice e da Lorenzo Delbono del Progetto Ciclismo.

Alle 14.30, dopo la deposizione di una corona di fiori al monumento delle vittime della strage nazifascista in piazza don Alcide Lazzeri, via alla 21esima edizione della corsa per Allievi. 97 ai nastri di partenza ma solo 67 hanno concluso la corsa che dopo due giri tra Albergo, Spoiano e Griccena, ha previsto nel terzo giro la salita verso Civitella passando per Oliveto e su tratti di strade bianche con pendenze impegnative. Vittoria per Francesco Dell’Olio della Pirata Cosmetall Vangi che ha domato il gruppetto della Work Service Coratti, al secondo, terzo e quarto posto, ovvero Brian Paris, Lorenzo Ferraro e Andrea Fiacco.