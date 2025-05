Gran Fondo della Versilia: Trionfano Esposti e Foppiano alla Cittadella del Carnevale

La Cittadella del Carnevale e Viareggio ha accolto festosamente domenica scorsa la 27^ Gran Fondo della Versilia organizzata dalla società lucchese Tuscany Legend, che ha visto la vittoria di Esposti e Foppiano. Due i percorsi per la medio e la granfondo, rinnovati dagli organizzatori e che sono stati apprezzati dalle centinaia di partecipanti, con oltre 500 concorrenti (donne comprese) che hanno portato a termine la manifestazione.

Sul tracciato della granfondo lungo 105 per 1.920 metri di dislivello il successo (ovvero la somma dei tempi fatti segnare nei tratti cronometrati) è stato conseguito da Federico Esposti (Cicli Mori) in 38’25’’, seguito da Piero Lorenzini (Pol. Abvis Bolognese) con 39’23’’ e Mattia Bevilacqua (Velo Club Forte dei Marmi) che ha chiuso in 39’27’’. A seguire nell’ordine Rizzo, Quarta, Pieraccini, Zuffanelli, Chelli, Galli e Buonaguidi. Tra le donne ha prevalso Elisa Federigi (Ciclo Team San Ginese) in 50’31’’ su Jessica Ferretti (Team Iaccobike) 52’32’’ e Lisa Bartalini (Arci Baccano) 54’38’’.

Erano 72 invece i chilometri della medio fondo con un dislivello di 1.200 metri, e tre tratti cronometrati. Qui il vincitore è risultato Matteo Foppiano (Team VV Fontanabuona) nel tempo di 26’34’’, davanti a Emanuele Labate (Team Stefan) 27’32", e Luca Toffolo (Ruota a Ruota) in 27’48’’, e nella Top ten anche Conforti, Danni, Ferretti, Botticelli, Guidoni, Pellegrini, Ebenestelli.

Nel settore femminile il successo di Alessandra Lari (Bicisport Sanguinetti) in 33’34’’, seguita dalla campionessa italiana Valentina Pierotti (Moto Guzzi-Angolo del Pirata) in 36’06’’ e da Susi Calisti (Circolo Ricreativo Cintolese) 40’02’’. Le cronoscalate hanno interessato le salite di Capriglia, Monteggiori, Pedona e Fiano Loppeglia. I percorsi sono immersi in splendidi paesaggi della Versilia, hanno offerto uno spettacolo affascinante. Infine funzionale il quartiere generale presso la Cittadella del Carnevale.

Antonio Mannori