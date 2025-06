Gran Fondo Edita Pucinskaite: 700 iscritti da tutto il mondo per la gara di ciclismo

CICLISMOSono oramai settecento gli iscritti alla Gran Fondo "Edita Pucinskaite" in programma domenica che vedrà la partenza alle 7.30 da piazza Duomo e giunta alla quindicesima edizione grazie al lavoro svolto dall’Avis Bike di Pistoia. Una visione internazionale della gara, visto la presenza di iscritti dalla Lettonia, Belgio, Germania e Gran Bretagna, oltre a tanti italiani. La corsa toccherà anche i territori di Marliana, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano: in tutto ci saranno tre percorsi con il cicloturistico di 70 chilometri e 1.110 metri di dislivello, il fondo di 100 chilometri con due cronoscalate ed il lungo di 148 chilometri che arriva fino ad Abetone per poi ridiscendere fino all’arrivo di piazza Oplà.

"Si tratta di un grande evento sportivo ed anche di attrazione turistica – sottolinea l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella – Questi eventi producono economia nella nostra realtà locale, appetibile per l’ottima accoglienza e la posizione territoriale. Siamo contenti di consolidare queste manifestazioni che sono diventate tradizioni e che vedono la partecipazione di tante persone, dai bambini agli adulti, uniti dalla passione per lo sport".

Oltre alla gara in sé per sé, per la quale ci si può iscrivere fino a sabato pomeriggio, nella stessa giornata i protagonisti saranno i bambini con la 15esima edizione della "Gimkana Franco Ballerini" grazie anche alla collaborazione con il comitato regionale della Federciclismo in modo da avvicinare le giovani generazioni al mondo della bicicletta. Un altro aspetto fondamentale di tutta la competizione è la massima attenzione che viene sempre dedicata alla solidarietà ed alla beneficenza: in questi anni sono stati raccolti oltre cinquantamila euro destinati principalmente a bambini e ragazzi meno fortunati.

Per l’edizione 2025 prosegue la collaborazione con la Fondazione Maic che realizza tre opere artistiche uniche dipinte con passione dai ragazzi diversamente abili e che saranno poi donate ai vincitori delle classifiche speciali. Durante la gara, poi, saranno ricordati Michele Macherelli, ideatore dell’evento, nonché Christian Brusco, appassionato di bici.

Gli organizzatori ci tengono a mettere in evidenza il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni della Montagna pistoiese e dell’official sponsor Florence One, così come Acsi e Fci in qualità di enti di Promozione sportiva. Per il regolare svolgimento della manifestazione, ci saranno anche alcune modifiche alla viabilità: sabato e domenica divieto di sosta e transito in piazza Oplà, in Ripa Comunità e del Sale dalle 6 alle 8 di domenica ci sarà divieto di sosta e transito così come, dalle 6 alle 17, in via della Chiesa delle Piastre.

Saverio Melegari