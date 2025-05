Gran Premio Artigianato e Commercio Stabbiese: Koshi Narita tra i favoriti

Tra i 113 iscritti dell’odierno 61esimo Gran Premio Artigianato e Commercio Stabbiese, gara juniores che ricorda anche Antonj Orsani, figura il giapponese Koshi Narita primo atleta del Sol Levante a vincere una gara ciclistica in Toscana, quella del Primo Maggio in Valdichiana. Un motivo in più di interesse per la corsa organizzata dal Gs Stabbia Ciclismo del presidente Luciano Benvenuti, valevole come Campionato Provinciale, che presenta la novità del circuito da ripetere otto volte ma in senso inverso rispetto al passato, ovvero da Stabbia a Lazzeretto, Cerreto Guidi, Poggio Tempesti, Stabbia. L’anello è lungo 14 chilometri e mezzo, per questo complessivamente i giovani corridori ne dovranno percorrere 116. Il ritrovo è al Circolo 23 Agosto di via Francesca, zona di arrivo della gara, con partenza alle 15 e conclusione prevista poco dopo le 17.30. Tra gli iscritti nove team che arrivano da fuori Toscana, lo squadrone del Team Vangi e la formazione di casa Stabbia Casano che ha nel Campione Regionale Riccardo Del Cucina uno dei principali favoriti.

Antonio Mannori