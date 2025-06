Gran Premio Città di Empoli: record di iscritti per la gara pre-Giro d’Italia Next Gen

Un Gran Premio Città di Empoli record per numero di iscritti quello in programma sabato 14 giugno alla vigilia della partenza del Giro d’Italia Next Gen dilettanti. Sulla gara nazionale empolese per élite e under 23 giunta all’edizione numero 47 ed allestita dalla Maltinti Lampadari Banca Cambiano con il patrocinio del Comune di Empoli, si è svolta una conferenza stampa nella Saletta soci del Centro Coop di via Sanzio che sarà anche il luogo di ritrovo e della partenza della gara che prevede il via ufficiale e la conclusione su via Carraia di fronte alla Maltinti. Duecento i corridori iscritti (è il numero massimo di coloro che possono prendere il via) con la presenza di tutte le squadre toscane ed una nutrita partecipazione di squadre extraregionali a confermare il prestigio e l’importanza che la gara ha raggiunto negli anni grazie all’impegno e alle capacità organizzative del compianto e indimenticabile Renzo Maltinti, e del Gruppo empolese oggi presieduto dai figli Roberto e Cristina Maltinti.

Il percorso è lo stesso dello scorso anno quando vinse il ligure Nicolò Garibbo, lungo 146 km con un circuito di km 27,4 comprendente le salite di Monteboro e Monterappoli da ripetere quattro volte. Al termine del quarto giro quando i corridori torneranno ad Empoli, attraverseranno il fiume Arno in direzione Spicchio e Limite sull’Arno per affrontare la salita di Castra verso il Montalbano, quindi la discesa su Vitolini e S.Ansano. Qui la deviazione per superare la salita di San Donato, il passaggio da Vinci, Toiano, Cerreto Guidi, San Zio, Grotte d’Arno, Marcignana, S. Maria e la conclusione su via Carraia.

Antonio Mannori