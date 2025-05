Ciclismo, al giovane russo Savekin il Gran Premio Industrie del Marmo

Marina di Carrara (Massa Carrara),11 maggio 2025 – Con sei giorni di anticipo sulla data del suo compleanno che è quella di sabato 17 maggio, il ventenne russo Ilya Savekin ha festeggiato la ricorrenza, imponendosi in solitaria con una manciata di secondi su di un gruppo di 40 corridori, la trentaseiesima edizione del Gran Premio Industrie del Marmo, gara internazionale per Under 23 organizzata dalla Asd Fausto Coppi del presidente Andrea Borghini. Nella storia della corsa le cui origini risalgono al 1954 quando il valdarnese Emilio Ciolli vinse la prima edizione, quella di Savekin è la decima vittoria di un atleta straniero. Alle spalle del brillante vincitore la volata del gruppo che non è stato in grado di acciuffare il fuggitivo (vantaggio massimo di 16”) è stata vinta da Biagini della VF Group Bardiani CSF Faizanè su Menghini della General Store Essegibi F.lli Curia. Il coraggioso allungo di Savekin, frutto di un eccellente condizione (era giunto quarto 24 ore prima a Marcialla nel Trofeo Giacomo Matteotti) è stato sferrato dal giovane atleta in pianura a sei km dall’arrivo dopo una gara veloce lungo i 4 giri pianeggianti intervallati dalle quattro tornate con la salita di Ponti di Vara nella zona delle splendide cave di marmo. Per il vincitore si tratta del secondo successo stagionale in Italia dopo la gara che aveva vinto a Vittorio Veneto. La competizione allestita sotto la regìa del presidente Borghini e del direttore organizzativo l’ex professionista Fabrizio Convalle, ha visto al via 154 atleti di 30 formazioni, con il prezioso apporto del Comune di Carrara, mentre notevole l’apparato organizzativo predisposto ai fini della sicurezza della gara, ed i complimenti sono d’obbligo.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Ilya Savekin (PC Ebre Baix Tortosa) km 180, in 4h08’57”, alla media di km 43382 2)Federico Biagini (VF Group Bardiani) a 7”; 3)Alessio Menghini (General Store Essegibi F.lli Curia); 4)Edoardo Cipollini (MBHBank Ballan CSB Colpak); 5)Marco Martini (Team Technipes InEmiliaRomagna); 6)Igor Dario Belletta (Solme Olmo); 7)Tommaso Bessega (Biesse Carrera Premac); 8)Alfio Andrea Bruno (Team Hopplà); 9)Alvarez Perez (MG Kbvis Costruzioni e Ambiente); 10)Valerii Shtin (Area Zero Caffè Mokambo). Iscritti 170, partenti 154. Arrivati 74.