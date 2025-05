Ciclismo: Gran Premio Industrie del Marmo, un'internazionale di lusso

Carrara, 9 maggio 2025 – Tre giorni prima del suo svolgimento l’Asd Fausto Coppi del presidente Andrea Borghini ha voluto presentare la 36^ edizione del Gran Premio Industrie del Marmo, evento internazionale in programma domenica 11 maggio a Marina di Carrara come avviene da alcuni anni, in attesa di tornare con partenza ed arrivo della corsa nel centro storico di Carrara.

Autorità, personaggi e dirigenti per la serata al “Mairo” di Marina di Massa. Il prefetto di Carrara dott. Guido Aprea, i questori di Massa, Bianca Venezia e di Pisa Raffaele Gargiulo, gli assessori del comune di Carrara Lara Benfatto e Elena Guadagni, la consigliera nazionale della FCI Laura Puccetti, il presidente della Struttura Tecnica Nazionale Fabrizio Bontempi, il presidente del Collegio Revisori dei Conti Simone Mannelli, il commissario internazionale Gianluca Crocetti, il Comitato Provinciale di Massa Carrara al completo con la presidentessa Maria Pardini, Turba, Natucci e Tabarracci, Alessio Baudone componente la Commissione Nazionale sicurezza e direttori di corsa.

A fare gli onori di casa oltre al presidente Andrea Borghini, suo padre Giorgio, storico dirigente della Fausto Coppi e di questa corsa, l’ex professionista Fabrizio Convalle (direttore dell’organizzazione), Mario Rossi main sponsor della gara con la sua azienda Il Fiorino Marmi leader nel settore lapideo. Si preannuncia domenica un’altra giornata di grande ciclismo con 32 squadre al via per 168 atleti, una decina di team Continental, altrettante squadre straniere tra Nazionali e di club, e tutte le altre formazioni che vanno per la maggiore.

“Ci dispiace – ha detto Convalle – aver detto di no a numerose società ma non potevamo fare diversamente. Quanto al percorso tra lavori in corso nella zona di Marina di Carrara ed una frana nella zona di Bedizzano, abbiamo dovuto modificare il percorso che rimane comunque impegnativo con 4 giri “bassi” tutti in pianura e 4 giri “alti” con la salita verso Ponti di Vara e le maestose cave di marmo. L’arrivo dopo 180 chilometri sarà all’altezza di Piazza Menconi a Marina di Carrara”.

L’anno scorso vinse il versiliese Tommaso Dati assente questa volta per essere passato élite, e tra i suoi vincitori ricordiamo anche negli ultimi anni l’australiano Michael Storer vincitore di recente del Tour of the Alps, uno dei corridori più attesi nel Giro d’Italia che parte oggi dall’Albania. Il via al Gp Industrie del Marmo verrà dato alle 13,30 l’arrivo poco dopo le 17,30.