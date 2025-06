Grande successo per il Trofeo dei Due Punti a Empoli: vittorie di Leo e Agnini

Grande successo ad Avane di Empoli (luogo di ritrovo il Circolo Arci) per il quarto Trofeo dei Due Punti-Memorial Adriano Chiti nell’ambito della "Giornata Azzurra" con 250 fra esordienti e allievi impegnati su di un circuito che prevedeva anche la salita da Mercatale fino alla grande rotonda prima di Cerreto Guidi e quindi il tratto vallonato di San Zio. Oltre ai toscani, molti atleti di altre regioni compresa per gli allievi la Rappresentativa della Lombardia, mentre tra gli ospiti della manifestazione l’assessora allo sport del Comune di Empoli Laura Mannucci ed i dirigenti del Comitato Regionale di ciclismo Micheli e Fogli. Centoventidue gli esordienti con partenza unica (primo e secondo anno assieme) nella gara valevole anche per il Memorial Mauro Neri. Ha vinto in una volata di gruppo il forte Gabriele Leo (Cambike) su D’Andrea, Festuccia, Piccolo e Staccioli primo dei toscani. Tra gli atleti del primo anno il migliore è risultato Francesco Coletta (Mauro De Cecco) davanti a Della Polla della Coltano, Scacchi, Gabriele Cavallini dell’Empolese e Stefanini sempre della Coltano.

Nella gara allievi (tra gli sponsor principali Pucci Edilizia e Strade) i partenti sono stati 119. Dopo una serie di tentativi senza successo l’azione decisiva nella zona di San Zio di 4 corridori a 7 km dall’arrivo. Erano i toscani Fogli (Empolese), Agnini (Iperfinish), il lombardo Profazio e il laziale Antonelli. Il quartetto raggiungeva il traguardo con 20“ di vantaggio ed in volata era Edoardo Agnini ad imporsi su Profazio, Fogli e Antonelli mentre il gruppo era preceduto per il quinto posto da Andrea Mugnai della Iperfinish.

Antonio Mannori