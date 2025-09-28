Ciclismo: In 300 alla Green Fondo Paolo Bettini - La Geotermia

Pomarance, 28 settembre 2025 - Si è chiusa con un grande successo di partecipazione la 27^ Green Fondo Paolo Bettini – La Geotermia, che nel fine settimana ha riunito quasi 300 ciclisti provenienti da tutta Italia per un evento che ha saputo unire sport, territorio e comunità come da tradizione.

Un’edizione speciale, che ha celebrato anche il 30° anniversario del Velo Etruria Pomarance, la storica società organizzatrice presieduta da Stefano Gazzarri. Il weekend si è aperto nel pomeriggio di sabato con la gimkana dei bambini, appuntamento ormai immancabile, quindi 24 ore più tardi la Green Fondo che ha riunito tanti appassionati e amici.

“Il nostro obiettivo è sempre stato promuovere lo sport che mi ha dato grandi soddisfazioni – ha detto Silvia Parietti campionessa italiani nel 2005 -. Vedo con piacere un numero sempre maggiore di donne al via e considero la gimkana dei bambini l’evento nell’evento”. Nella giornata festiva il via alla GreenFondo Paolo Bettini - La Geotermia vera e propria: tre i percorsi, tutti immersi tra le colline metallifere, borghi medievali e i vapori delle centrali geotermiche. Un pedalare con uno spirito particolare e una dedizione incredibile.

Tra i più emozionati anche Paolo Bettini: “Pedalare qui ha un sapore speciale. Questa è la mia terra, e ogni anno questo evento è l’occasione per farla conoscere a chi ancora non l’ha scoperta. Ma soprattutto è un modo per restituire qualcosa al ciclismo e alla mia comunità. È bellissimo vedere come questo evento continui a crescere, dopo così tanti anni”.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni, tra sorrisi, applausi e promesse di rivedersi nel 2026. Ancora una volta, la GreenFondo Paolo Bettini – La Geotermia ha dimostrato di essere molto più di una granfondo: è una vera festa del ciclismo, che unisce sportivi, famiglie, volontari e appassionati in un’esperienza da ricordare.