Guazzini brilla agli Europei. È medaglia d’argento

Per soli sei secondi Vittoria Guazzini, la pluricampionessa di Poggio a Caiano, non ha conquistato assieme alle compagne del terzetto azzurro, Elena Cecchini e l’iridata Federica Venturelli, la medaglia d’oro nella prova a cronometro della staffetta mista ai Campionati Europei in corso in Francia. Decisivo l’ultimo chilometro tutto in salita. Il terzetto dell’Italia aveva ricevuto da quello maschile formato da Ganna, Milesi e Frigo, un "tesoretto" di 23 secondi di vantaggio a metà gara al ventesimo chilometro. Nella seconda parte della prova le azzurre dovevano difendere il vantaggio contro le francesi apparse scatenate. Staccatasi la Cecchini andavano ad affrontare la salita finale la poggese Guazzini e la Campionessa del Mondo under 23 Venturelli (titolo conquistato il giorno prima). Pochissimi secondi all’inizio dell’asperità era il margine di vantaggio rimasto alle italiane che in salita erano più lente delle transalpine che andavano così a conquistare l’oro per 6 secondi. Non è mancata un po’ di delusione nel gruppo della Nazionale italiana per questo verdetto finale, anche se una medaglia d’argento non è certo da buttare. Guazzini è apparsa in ottima condizione anche se non ancora sui suoi livelli. "Una medaglia d’argento che alla fine ci soddisfa – ha detto – abbiamo dato tutto, ma non siamo riuscite ad evitare il recupero delle francesi che sono andate veramente forti".

Antonio Mannori