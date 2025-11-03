Ciclismo, a Vittoria Guazzini il Collare D'Oro al merito sportivo

Roma, 3 novembre 2025 - Una grande giornata di celebrazioni per i successi di quest’anno in campo sportivo con la cerimonia alla Casa delle Armi del Foro Italico, a Roma. Consegnati infatti i Collari d’Oro al merito sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano. Tra le atlete che hanno ricevuto il riconoscimento anche Vittoria Guazzini la campionessa del mondo su pista di Poggio a Caiano iridata nei giorni scorsi sulla pista di Santiago del Cile.

A fare gli onori di casa il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio: “È la cerimonia più importante, che riconosce il valore di chi si è contraddistinto ed è stato protagonista. Premiamo splendide atlete e magnifici atleti”. Orgoglioso il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni: "Anche quest’anno il ciclismo si conferma tra le discipline individuali più numerose nella lista dei premiati. Questo riconoscimento racconta con precisione il contributo concreto del ciclismo al prestigio dello sport italiano".