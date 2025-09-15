Handbike, Giagnoni quarto nella penultima tappa del Giro d'Italia

Prato, 15 settembre 2025 – “Sono comunque riuscito a mantenere la maglia e ciò è positivo. Avanti così”. Christian Giagnoni ha così commentato il quarto posto ottenuto nella penultima tappa del Giro Handbike a Pioltello, nelle scorse ore. Il quarantanovenne di Montemurlo, pur non essendo riuscito a salire sul podio, ha mantenuto la maglia rosa nella categoria MH4 del Giro (alla luce delle prestazioni evidenziate nelle scorse tappe) e resta favorito per il successo finale.

La “corsa in rosa” resta insomma una vera “terra di conquista” per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). Aveva poi deciso di alzare l'asticella e di gareggiare maggiormente in Europa, riuscendo ad agguantare a suon di risultati positivi (qualche stagione fa) anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali.

Il Giro però è pur sempre il Giro e dopo un triennio di lontananza, il richiamo si è fatto irrinunciabile: l'ex-capitano dell'Hockey Prato è tornato a disputare la manifestazione pieno titolo lo scorso anno, per un'avventura si è conclusa con il sesto successo. Manca una tappa per il “settimo sigillo”: Christian correrà a Bari il 12 ottobre nella tappa finale. Con l'obiettivo di approdare a Maiorca per l'ultima competizione dell'anno (il prossimo 22 ottobre) dopo aver vinto il Giro per la settima volta.

G.F.