Hopplà, avvio trionfale. Lorello e Regnanti in vetta al Gp La Torre

Avvio di stagione trionfale per il team dilettanti fiorentino Hopplà di patron Claudio Lastrucci. Dopo la bella prestazione del valdarnese di Incisa Matteo Regnanti, terminato quinto nella Firenze-Empoli, lo stesso Regnanti e il compagno di squadra Riccardo Lorello sono stati protagonisti nel 63° Gran Premio La Torre sulla colline delle Cerbaie non distanti da Fucecchio.

I due atleti guidati dal ds Stefano Roncalli, sono andati in fuga dopo 20 chilometri con altri due corridori (Leali e Bicelli) ed il quartetto si è mantenuto al comando della velocissima gara (quasi 43 di media) fino alla fine con una fuga lunga 80 chilometri. I due Hopplà hanno saputo gestire bene la loro condotta di gara per poi dominare lo sprint finale con il successo di Lorello e la seconda piazza di Regnanti. Un tandem partito lanciato in questo avvio di stagione e che può dare belle soddisfazioni ai dirigenti del Team Hopplà ed al direttore sportivo Roncalli, in quanto i due atleti hanno indubbie doti e qualità, come seppero mettere in mostra anche nella passata stagione.

Antonio Mannori