Hopplà e Team Vangi, che show. Le società fiorentine sugli scudi

Prosegue la splendida stagione delle società fiorentine Hopplà e Team Vangi che dopo le vittorie a Gambassi Terme e nel Campionato Toscano a cronometro a Firenze nel Parco delle Cascine, anche nell’ultimo fine settimana di agosto si sono tolte soddisfazioni. Il Team Hopplà tra gli élite e under 23 ha conquistato sabato la 14esima vittoria con il valdarnese Matteo Gialli che ha regolato di forza un drappello di 9 corridori portatosi al comando della gara di Lastra a Signa a 10 km dal traguardo.

Domenica invece nella classica Freccia dei Vini in Lombardia, medaglia di bronzo per l’under 23 Riccardo Lorello in una gara di spessore con molti e quotati atleti al via al termine della quale Andrea Alfio Bruno recente vincitore a Gambassi ha ottenuto il decimo posto. Il Team Vangi di Calenzano invece è stato protagonista in tre gare juniores con i due secondi posti ottenuti da Pietro Scottoni ad Allumiere nel Lazio e da Andrea Meloni a Imola. Non ha fallito l’obbiettivo invece Raffaele Cascione che si dimostrato il più forte con l’arrivo in salita a Donnini di Reggello cogliendo la seconda vittoria della stagione e la numero 15 per la società del presidente Fabrizio Vangi guidata dal direttore sportivo Matteo Berti. Intanto due atleti della squadra calenzanese, Ballerini e Pavi Degl’Innocenti saranno impegnati da giovedì nel Giro della Lunigiana.

Antonio Mannori