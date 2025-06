Hopplà trionfa a Fiorano Modenese: Manenti vince, Regnanti terzo

Splendida prestazione della squadra dilettanti fiorentina Hopplà a Fiorano Modenese in Emilia nella ventisettesima edizione della classica gara che ha riscosso anche quest’anno un notevole successo. Al termine della gara veloce e combattuta si è imposto in volata il bergamasco Marco Manenti al quarto successo stagionale che ha regolato con sicurezza un ristretto plotoncino di atleti, tra i quali il suo compagno di squadra, il campione toscano élite Matteo Regnanti che ha conquistato il terzo posto.

Due atleti, dunque sul podio della classica modenese che ha visto al via circa 170 corridori. Per la squadra di patron Claudio Lastrucci è l’ottavo successo stagionale in vista della partecipazione al Giro d’Italia Next Gen che scatterà da Pinerolo con una cronometro domenica 15 giugno.

Intanto Riccardo Lorello, l’atleta di Limite sull’Arno campione toscano under 23, ha disputato con la maglia della nazionale azzurra diretta dal commissario tecnico Marino Amadori, la Corsa della Pace, altro risultato importante per la società in una stagione nella quale l’Hopplà si conferma protagonista di spicco.

Antonio Mannori