I Giovanissimi e poi gli Esordienti. Due giorni per Gastone Nencini

A Barberino di Mugello fervono i preparativi per la due giorni ciclistica giovanile in onore e nel ricordo di Gastone Nencini, il grande campione mugellano di Bilancino, in programma nell’ultimo weekend di settembre. Al lavoro la locale società che porta il nome del campione presieduta da Massimo Bacherini con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è fissato per domani, sabato 27 settembre, con la gara dei giovanissimi che si svolgerà sulla pista del ciclodromo intitolato a Gastone Nencini in località Andolaccio nei pressi del Lago di Bilancino. La manifestazione per i miniciclisti dai 7 ai 12 anni avrà inizio alle 15.30 e si andrà avanti per un paio d’ore.

Il Memorial Gastone Nencini con l’aggiunta della Coppa Sportivi di Bilancino località dove nacque il "Leone del Mugello" proseguirà domenica 28 settembre con la gara degli esordienti primo e secondo anno con ritrovo presso il campo sportivo Banti, mentre partenza ed arrivo saranno in via Ferrari. La gara si svolgerà sulla distanza di 44 chilometri attraverso sette giri di un circuito di km 6,300. Il via è previsto alle ore 10.30.

Antonio Mannori