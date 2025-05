Ignacio Florido Gallo domina la Terre dei Varano Offroad: terza vittoria del mese

Sui sentieri di Camerino e della Terre dei Varano Offroad si prolunga l’ombra del cileno Ignacio Florido Gallo, il portacolori del Dmt Racing Team by Marconi che sta caratterizzando sempre più la primavera della mountain bike. Il corridore sudamericano ha colto la terza vittoria nel mese, dopo quelle alla GF Le Vie di Francesco in Umbria e alla Marathon Monte Calvo nel Lazio ma soprattutto alla Lessinia Legend corsa in Veneto solo 24 ore prima, dimostrando di attraversare un clamoroso stato di forma. Gallo ha fatto il vuoto sui 48 km per 1.520 metri del percorso principale, facendo fermare i cronometri a 2h03’03“ con un vantaggio di 1’35“ sul compagno di colori Mattia Toccafondi, terzo ha chiuso Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani Specialized) a 1’49“. Fuori dal podio David Rinaldoni (Passatempo Cycling Team) a 4’24“ e Andrea Imolesi (Asd Scatenati) a 6’46“.

Fra le donne prima Giulia Rinaldoni (Bravi Platforms Team) che in 2h42’10“ ha prevalso per 12’43“ su Claudia Massaccesi (Ju Green Asd Gorla Minore), terza Elena Bonacci (Ven Mtb) a 12’58“.

La gara, che ha goduto dell’appoggio dei comuni di Camerino e Serrapetrona, di Unicam, di Contram e di Io Non Crollo, era valida per i circuiti Appennino Superbike e Bike Tour Coppa Marche. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al successo di quello che è stato a tutti gli effetti l’antipasto fuoristrada del grande evento del 20-22 giugno, la tre giorni dedicata alla GF Terre dei Varano in superleggera, con tantissimi eventi a contorno per un vero e proprio festival dedicato alle due ruote.