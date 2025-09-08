Il 29° Giro della Toscana femminile. Dominio totale di Jansen: ultima tappa e titolo

Dopo aver vinto la penultima tappa del Giro della Toscana Memorial Michele Fanini sul traguardo lucchese di Segromigno in Piano, ed aver indossato la maglia rosa di leader della classifica, l’olandese Eline Jansen si è affermata anche nella quarta e ultima frazione del Toscana che ha portato le atlete dalle mura di Lucca a Montecatini Terme, conquistando il successo finale nel Giro 2025. La ventitreenne portacolori del Wolkerwessel Cycling Team ha battuto allo sprint le compagne di fuga la bielorussa Alena Amialiusik e la belga Xaydee Van Sinaey. Il gruppo delle migliori, preceduto dalla belga Van Eynde, è arrivato con 30“ di svantaggio.

La fuga decisiva è nata a due giri dal termine, nel circuito finale che conteneva anche l’insidioso strappo di Vico percorso per ben 5 volte. Successo meritato per la Jansen che ha dimostrato di essere in ottima forma con il successo in due tappe e nella classifica finale. "È stata una gara molto combattuta e spettacolare – ha sottolineato il patron del Toscana Brunello Fanini –, sono molto contento per come sono andate le cose in questi intensi 4 giorni. Un ringraziamento a tutti gli sponsor, alle amministrazioni comunali come questa di Montecatini a chi ha collaborato". Aggiungiamo che sono un po’ mancate le italiane che, in questa edizione, non sono riuscite a mettersi in evidenza (prima delle azzurre sedicesima Matilde Vitillo, e qualche buon piazzamento di Federica Pellegrini.

Ordine di arrivo: 1) Eline Jansen (Ned), Km 146, in 3h49’37“, media 38.177; 2) Alena Amaliusik (Blr); 3) Xaydee Van Sinaey (Bel) a 2“; 4) Fien Van Eynde (Bel), a 30“; 5) Francesca Pellegrini (Ita).

Classifica generale: 1) Eline Jansen (Ned); 2) Alena Amaliusik (Blr) a 14“; 3) Xaydee Van Sinaey (Bel) a 20“; 4) Jasmin Liechti (Sui) a 49“; 5) Olha Kulynych (Ukr), a 56“.

a. man.