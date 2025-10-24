Il bilancio. Fine stagione trionfale in Serbia per Cataldo

Trionfale finale di stagione per il pratese Lorenzo Cataldo del Team Gragnano Sporting Club, sodalizio lucchese catalogato come formazione Continental. Cataldo, nel Giro di Serbia Open, ha dato spettacolo sino dalla prima giornata che prevedeva due semitappe, quando ha centrato il successo nella seconda con uno sprint vigoroso. Il giorno successivo Cataldo oltre alla vittoria di tappa ha conquistato anche il primo posto nella classifica generale. Domenica, il pratese doveva difendere la maglia di leader. E lo ha fatto in maniera brillante e autorevole oltre a sfiorare nuovamente il successo di tappa essendo giunto secondo nello sprint, preceduto dal serbo Mihajlo Stolic. Nella classifica generale Cataldo ha preceduto proprio di un secondo Stolic, mentre in terza posizione ha concluso il greco Arvanitou. Oltre alla gioia dell’atleta pratese per questo successo, anche quella dei suoi dirigenti, dal presidente Carlo Palandri al direttore sportivo Alberto ContiCataldo ha chiuso la stagione agonistica 2025 con sette vittorie, tre secondo posti, tre terzi, un quarto e un quinto posto.

Antonio Mannori