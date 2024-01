Il bronzo nella nebbia. Gariboldi, podio d’orgoglio

Terzo posto e medaglia di bronzo per Rebecca Gariboldi (nella foto) ai Campionati italiani di Ciclocross a Cremona. La brianzola chiude la prova delle Elite alle spalle della friulana Sara Casasola, neo campionessa d’Italia, e della trentina Letizia Borghesi. L’atteso match si è consumato nella nebbia del Parco Po di Cremona dove sono state assegnate sette maglie tricolori compresa quella del Team Relay-Staffetta Mista.

Per la lissonese, seconda nel tricolore di Ostia dello scorso anno, il terzo posto è comunque un risultato importante che la ripaga di un’ottima stagione contraddistinta dai trionfi nel Giro d’Italia e nella speciale Challenge del Master Cross Selle SMP.

Soddisfatta del risultato?

"Mi sono giocata bene il podio e salirci è stata una bella soddisfazione. D’altra parte la maglia tricolore era più che scontata, la friulana Casasola è tutta la stagione che dimostra di avere una marcia in più. Ha vinto la più forte. Da parte mia ho faticato più di altre gare, forse ho pagato il rientro alle gare dopo l’influenza, ma non cerco scuse. Un podio tricolore è sempre un bel risultato".

Dopo metà gara era in seconda posizione, poi cos’è successo?

"Nel momento in cui sono stata raggiunta dalla Borghesi sono scivolata in un passaggio tecnico e ho perso quei metri necessari per tenerle la ruota. Lei è molto brava anche nelle corse su strada e ha saputo sfruttare bene questa sua caratteristica per andare a prendersi il secondo posto".

Chiusa la parentesi tricolore cosa riserva ancora la stagione?

"Ho ancora voglia di correre e domenica disputerò la gara di Brembate al Vittoria Park".

Correrà il Mondiale?

"Sinceramente, non saprei corsa rispondere".