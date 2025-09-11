Acquista il giornale
  4. Il capolavoro di Pellizzari alla Vuelta: "La vittoria di tappa ci ha commosso"

Al settimo cielo Jajani delle società ciclistica camerte Frecce Azzurre: "E domenica saremo a Madrid per la fine della corsa"

di LORENZO MONACHESI
11 settembre 2025
La soddisfazione di Giulio Pellizzari al traguardo

Capolavoro di Giulio Pellizzari alla Vuelta: il giovane camerte centra il primo successo in carriera nella 17ª tappa della Vuelta a Espana 2025, la O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri. "Questo – ha detto a fine gara – è il momento più bello della carriera, anche se è chiaramente corta sinora. Oggi avevo la strana sensazione che potesse essere il mio giorno. Devo ringraziare i compagni e ovviamente Jai". Un affondo deciso ai 4 chilometri, un attacco intelligente e studiato col compagno di squadra Jai Hindley. Alla fine Pellizzari è arrivato in solitaria, urlando di gioia e con un largo sorriso sul volto. Ma anche nella sua Camerino hanno esultato. "Siamo tutti senza parole, siamo pieni di lacrime – dice Francesco Jajani, presidente dell’associazione ciclista Frecce azzurre di Camerino – e di emozioni. è una gioia immensa che aspettavamo da tempo perché Giulio stava dando continui segnali e in questi giorni i commenti in tv erano entusiasti". È stata una vittoria di grande importanza. "Nel suo stile: una tappa di cuore, testa e gambe". La gara è stata seguita sul piccolo schermo. "Essendo a lavoro l’abbiamo vista come si può individualmente. Siamo un gruppo di amici e alla fine ci siamo scambiati messaggi e fatto telefonate: lo abbiamo seguito in questa tappa, ma direi che lo seguiamo da sempre. Alla Vuelta è una settimana particolare, ci sono le tappe di montagna dove si decide la classifica finale. Giulio ha consolidato la quinta piazza, o meglio si è avvicinato alla quarta posizione, ha la maglia bianca di miglior giovane ed è il primo tra gli italiani". Domenica ci sarà l’arrivo a Madrid dei ciclisti. "E noi saremo lì. Da tempo – ricorda Jajani – abbiamo acquistato i biglietti e organizzato il viaggio: siamo quattro delle Frecce Azzurre e due suoi amici". Per molti di loro Pellizzari è come uno di famiglia. "Siamo amici con la famiglia e poi lo abbiamo visto crescere: è il nipote acquisito di tutti noi".

© Riproduzione riservata

