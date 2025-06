Il corridore del team franco ballerini. Gagliardoni Proietti fa doppietta a Montevettolini e in Lombardia

Tra una dozzina di giorni, domenica 22 giugno a Trieste si svolgerà il Campionato Italiano in linea per la categoria juniores che avrà tra i suoi principali favoriti Mattia Gagliardoni Proietti, il diciottenne umbro del Team Franco Ballerini Lucchini Energy. Il forte e brillante atleta ha dimostrato di essere in grandi condizioni di forma, determinato e forte con il successo di sabato nella prima edizione della cronoscalata da Monsummano Terme a Montevettolini e 24 ore più tardi il successo in Lombardia. Le vittorie per lui sono ora quattro tenuto conto di quella ottenuta a Sarezzo in provincia di Brescia seguita qualche giorno dopo da quella sugli sterrati senesi nella Eroica Juniores da Siena a Montalcino. Brillante nel ciclocross come ricorda l’attività effettuata nel fuoristrada, forte nelle prove a cronometro compreso le cronoscalate, Gagliardoni Proietti possiamo definirlo atleta completo in grado di essere protagonista e vincente su ogni terreno. Il Campionato Italiano di Trieste con un tracciato non facile e che si addice alle caratteristiche del corridore perugino, è uno dei prossimi obbiettivi per il corridore del Team Franco Ballerini guidato dal direttore sportivo Luca Scinto che nutre grande fiducia su di lui per la prova tricolore. Quattro successi oltre ai piazzamenti ottenuti, protagonista anche nella Giro del Friuli-Venezia Giulia a tappe sempre pochi giorni fa, sono il segnale dell’ottima condizione raggiunta per la soddisfazione anche del presidente del gruppo pistoiese Franco Miniati e dei fratelli Alessio e Stefano Baronti titolari della Neri Sottoli tra gli sponsor del team.

Antonio Mannori